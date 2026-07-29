Viih Tube e Eliezer encerram caso de reality polêmico com acordo

O casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer terá que pagar R$ 350 mil em danos morais coletivos após firmar um acordo com a Justiça pelo polêmico reality show As Patroas. Anunciado no final de junho, o programa seria estrelado pelos 11 funcionários da mansão dos famosos, que cumpririam provas para ganhar um prêmio de R$ 20 mil.

A produção atraiu críticas imediatas após o seu lançamento, com muitos questionando a exposição dos funcionários e o fato de a relação de trabalho ser transformada em entretenimento. Entre as atividades previstas no reality, chamavam atenção as provas de encontrar moedas de plástico escondidas pela residência — incluindo vasos sanitários e lixeiras — e os nomes de provas e títulos, como “desafio CLT”, “lavando roupa suja” e “patroa da semana”.

Isso levou o Ministério Público do Trabalho (MPT) a instaurar um inquérito sobre o episódio, que só foi encerrado nesta quarta-feira, 29, após os influenciadores assinarem um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Além do valor milionário a ser pago, que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o acordo também determina a retirada do material publicado em até 48 horas.

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