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Cultura

VÍDEO: Você iria em uma ‘Bat-Ópera’? Homem vestido de Batman aparece no terraço de casa de ópera

Aparição misteriosa foi confundida com as filmagens de The Batman: Parte 2, mas fazia parte dos preparativos para o Batman Day

Por Pedro Godoy 18 set 2026, 15h02
Silhueta de uma pessoa com capa escura, parecendo o Batman, no topo de um telhado curvo e metálico, com o céu claro ao fundo
Homem vestido de Batman aparece aparece no terraço de casa de ópera (Redes Sociais/Reprodução)
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Se você estivesse em Sydney hoje e visse o Batman no topo da Ópera de Sydney, provavelmente pensaria que estava sonhando acordado — ou que seu Bat-Sinal finalmente estava funcionando e o Cavaleiro das Trevas havia atendido ao chamado.

Isso porque um homem fantasiado de Batman foi avistado no topo da Sydney Opera House, em Sydney, na Austrália, na quinta-feira, 17, surpreendendo moradores e turistas. A aparição chegou a ser associada às filmagens de The Batman: Parte 2, mas a Warner Bros. e a DC Comics confirmaram que se tratava de um ensaio para um evento global em celebração ao Batman Day.

A ativação oficial em Sydney acontecerá neste sábado, 19, a partir das 18h, reunindo fãs no icônico monumento para celebrar a história do herói.

A DC celebra o Batman Day todos os anos no terceiro sábado de setembro. A data é marcada por eventos realizados em diferentes partes do mundo, que vão de exibições especiais de filmes do Batman à distribuição de brindes em lojas de quadrinhos.

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Este ano marca o 87º aniversário da criação do defensor de Gotham City.

O aguardado Batman 2 está sendo filmado atualmente em Londres e tem previsão de lançamento para fevereiro de 2028.

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E o que os internautas acharam do evento?

A aparição inusitada também rendeu comentários nas redes sociais. Alguns internautas brincaram que a Sydney Opera House poderia ser a base da Liga da Justiça, enquanto outros fizeram trocadilhos e piadas envolvendo o nome do herói.

Veja o vídeo:

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DC Comics
Warner Bros.
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