VÍDEO: Você iria em uma ‘Bat-Ópera’? Homem vestido de Batman aparece no terraço de casa de ópera
Aparição misteriosa foi confundida com as filmagens de The Batman: Parte 2, mas fazia parte dos preparativos para o Batman Day
Se você estivesse em Sydney hoje e visse o Batman no topo da Ópera de Sydney, provavelmente pensaria que estava sonhando acordado — ou que seu Bat-Sinal finalmente estava funcionando e o Cavaleiro das Trevas havia atendido ao chamado.
Isso porque um homem fantasiado de Batman foi avistado no topo da Sydney Opera House, em Sydney, na Austrália, na quinta-feira, 17, surpreendendo moradores e turistas. A aparição chegou a ser associada às filmagens de The Batman: Parte 2, mas a Warner Bros. e a DC Comics confirmaram que se tratava de um ensaio para um evento global em celebração ao Batman Day.
A ativação oficial em Sydney acontecerá neste sábado, 19, a partir das 18h, reunindo fãs no icônico monumento para celebrar a história do herói.
A DC celebra o Batman Day todos os anos no terceiro sábado de setembro. A data é marcada por eventos realizados em diferentes partes do mundo, que vão de exibições especiais de filmes do Batman à distribuição de brindes em lojas de quadrinhos.
Este ano marca o 87º aniversário da criação do defensor de Gotham City.
O aguardado Batman 2 está sendo filmado atualmente em Londres e tem previsão de lançamento para fevereiro de 2028.
E o que os internautas acharam do evento?
A aparição inusitada também rendeu comentários nas redes sociais. Alguns internautas brincaram que a Sydney Opera House poderia ser a base da Liga da Justiça, enquanto outros fizeram trocadilhos e piadas envolvendo o nome do herói.
Veja o vídeo: