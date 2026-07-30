Vídeo mostra Glen Hansard cantando em bar horas antes de acidente fatal
Confira o registro compartilhado nas redes sociais com o ator e cantor de 56 anos em Dublin, na Irlanda
Nesta quarta-feira, 29, a morte do ator, cantor e compositor irlandês Glen Hansard, aos 56 anos, comoveu a internet. Vítima de um acidente de motocicleta, o astro ficou mundialmente famoso em 2007, quando estrelou o filme musical Apenas Uma Vez, também conhecido pelo título original em inglês, Once. Diante da repercussão da morte do músico, um vídeo publicado no X (antigo Twitter) chamou a atenção de internautas.
A publicação mostra Hansard cantando em um bar em Dublin na virada da terça para quarta-feira, poucas horas antes do acidente. O astro, vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2007 com a faixa Falling Slowly, foi registrado no pub irlandês The Wren’s Nest, se divertindo com um violão enquanto recebia aplausos ao redor.
O estabelecimento, tradicional desde 1588, publicou uma nota de pesar em suas redes sociais: “Estamos profundamente entristecidos com a morte de Glen Hansard. Foi sempre um privilégio receber Glen no The Wren’s Nest ao longo dos anos. Ele será lembrado por seu talento incrível, sua generosidade e pela alegria que levou a tantas pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos aqueles que o conheceram e amaram. Descanse em paz, Glen.”
Poignant Video. This was recorded 1 hour before Glen (Rip) was killed. He was in the Wrens Nest, Strawberry Beds at a session. pic.twitter.com/QFTzJ9tLu3Siga
— Joe O’Neill (@actingjoe) July 29, 2026
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