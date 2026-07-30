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Cultura

Vídeo mostra Glen Hansard cantando em bar horas antes de acidente fatal

Confira o registro compartilhado nas redes sociais com o ator e cantor de 56 anos em Dublin, na Irlanda

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h49
Glen Hansard
O cantor Glen Hansard (Dara Munnis/Divulgação)
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Vídeo mostra Glen Hansard cantando em bar horas antes de acidente fatal Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quarta-feira, 29, a morte do ator, cantor e compositor irlandês Glen Hansard, aos 56 anos, comoveu a internet. Vítima de um acidente de motocicleta, o astro ficou mundialmente famoso em 2007, quando estrelou o filme musical Apenas Uma Vez, também conhecido pelo título original em inglês, Once. Diante da repercussão da morte do músico, um vídeo publicado no X (antigo Twitter) chamou a atenção de internautas.

A publicação mostra Hansard cantando em um bar em Dublin na virada da terça para quarta-feira, poucas horas antes do acidente. O astro, vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2007 com a faixa Falling Slowly, foi registrado no pub irlandês The Wren’s Nest, se divertindo com um violão enquanto recebia aplausos ao redor.

O estabelecimento, tradicional desde 1588, publicou uma nota de pesar em suas redes sociais: “Estamos profundamente entristecidos com a morte de Glen Hansard. Foi sempre um privilégio receber Glen no The Wren’s Nest ao longo dos anos. Ele será lembrado por seu talento incrível, sua generosidade e pela alegria que levou a tantas pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos aqueles que o conheceram e amaram. Descanse em paz, Glen.”

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TAGS:
Morte
Música
O Som e a Fúria
Oscar
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