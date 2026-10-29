Victor Fasano tem vitória na Justiça em disputa contra TV Globo
Impasse envolve reexibições da novela 'O Clone'
Victor Fasano conseguiu reverter uma decisão judicial que encerrou, sem julgamento de mérito, o processo movido por ele contra a TV Globo em 2025. Na ocasião, Fasano apontava irregularidades nos pagamentos referentes às reexibições da novela O Clone no canal Viva e sua inserção no Globoplay, além da nulidade de uma expressão contratual que diz “por qualquer outro meio de transporte de sinal atualmente existente ou que no futuro venha a ser criado”.
O processo foi indeferido em dezembro pela juíza Patrícia Rodríguez Whately, que inciou irregularidades na petição. Fasano recorreu da decisão, e nesta terça-feira, 27, a 17ª Câmara de Direito Privado cassou a sentença anterior, determinando o retorno dos autos à primeira instância.
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De acordo com Whately, o processo foi indeferido devido ao fato de o ator não quantificar qual seria o valor da indenização por danos morais pretendida, assim como a quantia referente às reexibições da novela. No que diz respeito ao pedido de nulidade de expressão, a magistrada afirmou que Fasano “sequer sabe se existe tal cláusula no contrato, tratando-se de pedido hipotético” que implica falta de interesse de agir.
Ao cassar a decisão anterior, a desembargadora Sandra Santarém Cardinali aponta que Victor destacou, desde o início do processo, que não possuía uma cópia do contrato firmado com a Globo, e que isso impossibilitava que ele tivesse acesso a informações necessárias para calcular a reexibição da novela. Para solucionar essa dificuldade, a Justiça solicitou à emissora que fornecesse o documento para esclarecer os termos do acordo.
Outro ponto destacado diz respeito à formulação de pedidos genéricos, com Cardinali indicando que tal comportamento é permitido pela legislação quando trata de objetos que não podem ser determinados ou mensurados de imediato. Embora seja uma vitória para Fasano, a movimentação não trata do mérito da disputa, com o empresário tendo que reiniciar o processo desde os tribunais de primeira instância para alcançar uma solução.
As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e confirmadas posteriormente pela coluna GENTE.