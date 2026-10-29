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Cultura

Victor Fasano tem vitória na Justiça em disputa contra TV Globo

Impasse envolve reexibições da novela 'O Clone'

Por Flávio Monteiro 29 out 2026, 08h00 | Atualizado em 29 out 2026, 09h07
Homem de pele morena, cabelos escuros e ondulados, vestindo terno cinza e gravata verde-escura, segura uma caneta dourada na mão direita, com expressão séria. Ao fundo, cortinas floridas, um vaso de flores roxas e porta-retratos.
Victor Fasano em 'O Clone' (Reprodução/TV Globo)
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Victor Fasano conseguiu reverter uma decisão judicial que encerrou, sem julgamento de mérito, o processo movido por ele contra a TV Globo em 2025. Na ocasião, Fasano apontava irregularidades nos pagamentos referentes às reexibições da novela O Clone no canal Viva e sua inserção no Globoplay, além da nulidade de uma expressão contratual que diz “por qualquer outro meio de transporte de sinal atualmente existente ou que no futuro venha a ser criado”.

O processo foi indeferido em dezembro pela juíza Patrícia Rodríguez Whately, que inciou irregularidades na petição. Fasano recorreu da decisão, e nesta terça-feira, 27, a 17ª Câmara de Direito Privado cassou a sentença anterior, determinando o retorno dos autos à primeira instância.

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De acordo com Whately, o processo foi indeferido devido ao fato de o ator não quantificar qual seria o valor da indenização por danos morais pretendida, assim como a quantia referente às reexibições da novela. No que diz respeito ao pedido de nulidade de expressão, a magistrada afirmou que Fasano “sequer sabe se existe tal cláusula no contrato, tratando-se de pedido hipotético” que implica falta de interesse de agir.

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Ao cassar a decisão anterior, a desembargadora Sandra Santarém Cardinali aponta que Victor destacou, desde o início do processo, que não possuía uma cópia do contrato firmado com a Globo, e que isso impossibilitava que ele tivesse acesso a informações necessárias para calcular a reexibição da novela. Para solucionar essa dificuldade, a Justiça solicitou à emissora que fornecesse o documento para esclarecer os termos do acordo.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Outro ponto destacado diz respeito à formulação de pedidos genéricos, com Cardinali indicando que tal comportamento é permitido pela legislação quando trata de objetos que não podem ser determinados ou mensurados de imediato. Embora seja uma vitória para Fasano, a movimentação não trata do mérito da disputa, com o empresário tendo que reiniciar o processo desde os tribunais de primeira instância para alcançar uma solução.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e confirmadas posteriormente pela coluna GENTE.

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