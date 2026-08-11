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Cultura

Victor Fasano comenta sua postura antipetista e nega carreira política

Ator está sem atuar em novelas da Globo desde 2016

Por Tatiana Moura 11 ago 2026, 09h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 11h43
Victor Fasano
Victor Fasano (Reprodução/Instagram)
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Victor Fasano se despediu das novelas da Globo em 2016 para se dedicar à luta ambiental. Durante as duas últimas eleições, assumiu que era contra Lula e o PT, declarando total apoio a Bolsonaro. A postura antipetista se mantém a mesma:

“Tenho certeza de que no Lula não voto. Nunca. Nunca votei nele e nunca votarei. E todos esses crimes e essas coisas que estão fazendo com a comunidade, o país é judicializado, toda essa banda ali é o poder da política brasileira. Não compartilho com isso. Tenho aversão a isso. E gostaria que o povo brasileiro entendesse”, declarou à coluna GENTE. 

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O ambientalismo é seu tema preferido nos últimos tempos. Através do Airom Ambiental (iniciativa brasileira que une cientistas e ambientalistas para a restauração da flora e a reintrodução na natureza de espécies ameaçadas de extinção), Victor desenvolve projeto de reintrodução de animais em seu habitat. O ator, entretanto, diz que não tem planos de entrar na política, nem que seja para lutar pelo meio ambiente. “Nunca. Não entraria”, disse, enfático. 

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