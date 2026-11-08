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Cultura

Vhils inaugura exposição com labirinto de metal em São Paulo

Artista português apresenta obras inéditas no Brasil e prepara intervenção na fachada da Galleria Continua

Por Giovanna Fraguito 8 nov 2026, 16h00
Homem de jaqueta preta, visto de cima, curvado sobre uma superfície de madeira clara, organizando um mosaico de retalhos de papel com padrões e imagens em tons de marrom e cinza
Alexandre Farto (Jose Pando Lucas/Divulgação)
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Vhils inaugura exposição com labirinto de metal em São Paulo Priorize VEJA no Google

O artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, inaugura no próximo sábado, 14, a exposição Atrito, sua primeira individual na Galleria Continua, em São Paulo. Com curadoria de Ana Carolina Ralston, a mostra reúne obras inéditas no Brasil, produzidas a partir das viagens do artista pela Ásia, Austrália e território brasileiro. O destaque são 14 cubos de metal corroído que formam um labirinto de retratos, letreiros e fragmentos de publicidade de diferentes cidades, como Lisboa, São Paulo e Xangai. A proposta é misturar referências urbanas de diferentes continentes, apagando suas fronteiras geográficas.

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Conhecido por esculpir rostos e imagens em paredes, Vhils também prepara uma intervenção de grande escala na fachada envidraçada da galeria, que será revelada no dia da abertura. “Talvez seja esse também o gesto que atravessa toda a obra de Vhils: retirar para tornar visível, desacelerar para perceber, escavar o que está diante de nós antes que uma nova camada venha cobri-lo”, afirma a curadora.

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A relação do artista com o Brasil começou em 2011, quando realizou uma intervenção na fachada da Galeria Vermelho, em São Paulo. No ano seguinte, trabalhou no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em parceria com o fotógrafo e ativista social Maurício Hora, projeto que se desdobrou em uma obra permanente no Museu de Arte do Rio (MAR). Quinze anos depois de sua estreia no país, Vhils retorna à capital paulista com uma exposição que ficará aberta até 5 de fevereiro de 2027, com entrada gratuita, na Galleria Continua, em Higienópolis.

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