Vhils inaugura exposição com labirinto de metal em São Paulo

Conhecido por esculpir rostos e imagens em paredes, Vhils também prepara uma intervenção de grande escala na fachada envidraçada da galeria, que será revelada no dia da abertura. “Talvez seja esse também o gesto que atravessa toda a obra de Vhils: retirar para tornar visível, desacelerar para perceber, escavar o que está diante de nós antes que uma nova camada venha cobri-lo”, afirma a curadora.

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A relação do artista com o Brasil começou em 2011, quando realizou uma intervenção na fachada da Galeria Vermelho, em São Paulo. No ano seguinte, trabalhou no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em parceria com o fotógrafo e ativista social Maurício Hora, projeto que se desdobrou em uma obra permanente no Museu de Arte do Rio (MAR). Quinze anos depois de sua estreia no país, Vhils retorna à capital paulista com uma exposição que ficará aberta até 5 de fevereiro de 2027, com entrada gratuita, na Galleria Continua, em Higienópolis.