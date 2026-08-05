Verônica acusa Janete: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 5
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 169 – quarta-feira, 5
Zilá tem um sonho com Cecília. Verônica acusa Janete de ter tirado a vida de Jean Carlos. Janete afirma a Alaorzinho que Verônica está mentindo sobre ela. Alaor procura Verônica para sondar sobre a relação de Janete e Jean Carlos. Ronei se irrita com os questionamentos de Régis a respeito de João Raul durante a coletiva de imprensa de Agrado e Eduarda. Naiane agradece a atuação de Régis. Zilá se preocupa com a repercussão em torno da morte de Jean Carlos, e comenta com Cinara.