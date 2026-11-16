‘Verdadeiros paquitos’: a homenagem de Xuxa aos PMs mineiros
Cantora se apresentou no sábado, 14, na Arena MRV
Xuxa Meneghel encontrou novos paquitos durante sua passagem por Belo Horizonte, onde se apresentou no último sábado, 14, na Arena MRV. A cantora agradeceu aos agentes da Guarda Civil Municipal que ajudaram na segurança, nos deslocamentos e na logística na capital mineira. “Eles são meus verdadeiros paquitos. Estão me ajudando para caramba. Muito obrigada”, declarou, em referência aos assistentes que marcaram sua trajetória na televisão.
A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
A apresentação fez parte da turnê O Último Voo da Nave, que revisita mais de quatro décadas de carreira da artista. Para receber o espetáculo, a Prefeitura de Belo Horizonte montou uma operação especial de trânsito e transporte, com participação da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e de agentes de mobilidade. O esquema incluiu intervenções nas vias próximas ao estádio e uma linha especial de ônibus para atender o público na saída do show.