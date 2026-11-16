‘Verdadeiros paquitos’: a homenagem de Xuxa aos PMs mineiros

Xuxa Meneghel encontrou novos paquitos durante sua passagem por Belo Horizonte, onde se apresentou no último sábado, 14, na Arena MRV. A cantora agradeceu aos agentes da Guarda Civil Municipal que ajudaram na segurança, nos deslocamentos e na logística na capital mineira. “Eles são meus verdadeiros paquitos. Estão me ajudando para caramba. Muito obrigada”, declarou, em referência aos assistentes que marcaram sua trajetória na televisão.

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A apresentação fez parte da turnê O Último Voo da Nave, que revisita mais de quatro décadas de carreira da artista. Para receber o espetáculo, a Prefeitura de Belo Horizonte montou uma operação especial de trânsito e transporte, com participação da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e de agentes de mobilidade. O esquema incluiu intervenções nas vias próximas ao estádio e uma linha especial de ônibus para atender o público na saída do show.