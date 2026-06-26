Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

Vera Fisher se solidariza com a Venezuela após terremoto devastador

País foi atingido por tremor duplo que deixou milhares de mortos e desaparecidos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h23 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h38
a
Vera Fischer (TV Globo/TV Globo)
Continua após publicidade
Vera Fisher se solidariza com a Venezuela após terremoto devastador Priorize VEJA no Google

A atriz brasileira Vera Fischer se solidarizou com a Venezuela depois que dois terremotos deixaram, até o momento, 589 mortos e 36 mil desaparecidos no país. “Venezuela, estamos em oração por você”, disse ela no Instagram, mandando um recado singelo ao país.

Além da brasileira, nomes como a argentina Tini e o espanhol Antônio Bandeiras também mostraram solidariedade diante da tragédia.”Meu coração está com o povo venezuelano”, escreveu a estrela do cinema no Instagram. Popular na música latina, Tini compartilhou uma publicação do cantor venezuelano Danny Ocean, que tem usado suas redes para ajudar na localização dos desaparecidos.

Bandeira da Venezuela estendida sobre um muro de pedra, com uma cidade e montanhas ao fundo sob um céu claro. O texto em espanhol diz Venezuela, estamos em oração por ti e um coração desenhado abaixo
Vera Fischer: atriz brasileira compartilhou mensagem de solidariedade após terremoto na Venezuela (Vera Fisher/Instagram/Reprodução)

Terremoto duplo atingiu o país

Na noite da última quarta-feira, dois sismos ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença no país, em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades distintas, afirmou o USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país.

Siga

De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar parentes, quase 36 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do USGS, até 100.000 pessoas podem ter morrido.

Continua após a publicidade

Mais cedo, na quinta-feira, a presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Publicidade
TAGS:
Tela Plana
Terremoto
Venezuela
Vera Fischer
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).