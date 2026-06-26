Vera Fisher se solidariza com a Venezuela após terremoto devastador

A atriz brasileira Vera Fischer se solidarizou com a Venezuela depois que dois terremotos deixaram, até o momento, 589 mortos e 36 mil desaparecidos no país. “Venezuela, estamos em oração por você”, disse ela no Instagram, mandando um recado singelo ao país.

Além da brasileira, nomes como a argentina Tini e o espanhol Antônio Bandeiras também mostraram solidariedade diante da tragédia.”Meu coração está com o povo venezuelano”, escreveu a estrela do cinema no Instagram. Popular na música latina, Tini compartilhou uma publicação do cantor venezuelano Danny Ocean, que tem usado suas redes para ajudar na localização dos desaparecidos.

Terremoto duplo atingiu o país

Na noite da última quarta-feira, dois sismos ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença no país, em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades distintas, afirmou o USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país.

De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar parentes, quase 36 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do USGS, até 100.000 pessoas podem ter morrido.

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Mais cedo, na quinta-feira, a presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.