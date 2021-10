‘Venom’ e ‘Halloween’ lideram bilheteria — e terror promete em outubro

Atualizado em 18 out 2021, 14h31 - Publicado em 18 out 2021, 14h28

Uma semana depois de ultrapassar Velozes e Furiosos 9 e se tornar a maior estreia da pandemia no Brasil, Venom 2 levou 580.000 pessoas aos cinemas brasileiros e arrecadou 10,29 milhões de reais entre os dias 14 e 17 de outubro, mantendo-se na dianteira da bilheteria nacional. Segundo dados divulgados pela Comscore, o longa é seguido de longe por Halloween Kills: O Terror Continua, sequência da franquia famosa de Michael Myers que arrecadou 2,5 milhões de reais na estreia. No total, a bilheteria nacional ficou em 17,47 milhões de reais, 18,2% a menos do que o recorde de 21,4 milhões de reais registrado na semana anterior.

Halloween Kills ficou à frente de longas badalados, como 007: Sem Tempo Para Morrer e O Último Duelo, drama medieval de Ridley Scott com um elenco estrelado — que arrecadaram, respectivamente, 2,36 milhões e 634.5oo reais. Nos Estados Unidos, o filme que marca o retorno da Jamie Lee Curtis à pele da protagonista Laurie Strodes superou as expectativas e embolsou 50,4 milhões de dólares na semana de estreia, estabelecendo-se como a melhor bilheteria de terror na pandemia e o melhor desempenho de um lançamento híbrido — já que o filme foi disponibilizado simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Peacock, não disponível no Brasil.

Com o Halloween se aproximando, no dia 31 de outubro, outros filmes de terror estão agendados para chegar aos cinemas nas próximas semanas, o que pode ajudar a impulsionar a bilheteria nacional em meio ao avanço da cobertura vacinal no país. A animação infantil A Família Addams 2: Pé na Estrada estreia no dia 28 de outubro. O filme já saiu nos Estados Unidos e em partes da Europa, e conta com uma arrecadação global de 58,5 milhões de dólares até então. No mesmo dia, chega aos cinemas brasileiros, e também americanos, o longa Espíritos Obscuros (Antlers), de Scott Cooper. Produzido pelo oscarizado Guillermo Del Toro, o terror conta a história de uma professora que descobre que a família de um de seus alunos guarda um segredo sobrenatural, e decide cuidar do garoto. Lá fora, outubro ainda terá a estreia do trhiller psicológico Last Night In Soho, que chega ao Brasil no início de novembro.