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Cultura

Vencedora do Oscar, Hilary Swank anuncia gravidez aos 52 anos

Atriz já é mãe dos gêmeos Aya e Ohm, de três anos, e compartilhou a novidade via Instagram nesta quarta-feira, 14

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h26 | Atualizado em 15 out 2026, 11h48
Hilary Swank sorrindo amplamente, usando um vestido verde-escuro com laços pretos nos ombros e brincos longos com pedras verdes, em frente a um painel cinza com o logo do Globo de Ouro
A atriz Hilary Swank, de 52 anos (Reprodução/Instagram)
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Vencedora do Oscar duas vezes por seus papéis em Meninos Não Choram (2000) e Menina de Ouro (2005), a atriz Hilary Swank, de 52 anos, anunciou nesta quarta-feira, 14, a gravidez de seu terceiro filho com Philip Schneider, com quem tem os gêmeos Aya e Ohm, de três anos.

“Muitas pessoas têm me perguntado qual vai ser meu próximo projeto. Esse chega em dezembro”, escreveu na legenda de um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, onde aparece ao lado dos filhos e do marido sinalizando um bebê na barriga. Hilary foi mãe pela primeira vez aos 48 anos, em 2023, e recentemente contou em entrevista à revista britânica Women’s Health que ter filhos “mais tarde” foi a melhor decisão que tomou.

“Teria tido filhos mais cedo. Não estou dizendo que esperei deliberadamente até os 47. Mas foi um momento mágico na minha vida, quando tudo se encaixou. Foi a hora certa por uma infinidade de razões”, explicou. “Sou uma mãe muito diferente do que teria sido, mesmo no início dos meus 40 anos. Sou muito mais paciente. Sou bem mais compreensiva”, continuou a atriz.

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“Acho que sou mais interessada, de um jeito diferente do que teria sido. Estou realmente interessada no cérebro deles. Fico fascinada com o que os encanta. E minha carreira já está estabelecida, então não estou dividida. Consigo realmente mergulhar nisso, estar presente e ser uma mãe participativa”, completou.

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