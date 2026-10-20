Vencedor em Cannes, ‘Fjord’ humaniza família de extrema-direita com elipses

Em uma remota vila no oeste da Noruega, avalanches desmoronam do topo dos picos rotineiramente, furiosos e indomáveis, mas, para evitá-los, basta buscar abrigo seguro e esperar algumas horas. Quanto a outras variáveis, proteger o próprio conforto não é tão fácil — como descobrem os habitantes locais com a chegada da família Gheorgiu, imigrantes que trazem consigo costumes da Romênia e uma fervorosa fé cristã deslocada dos valores categoricamente progressistas da nação escandinava. Certo dia, a situação passa do mero estranhamento, e a mais velha dos cinco filhos, Elia (Vanessa Ceban), aparece na escola com hematomas nas costas e no rosto. Para as professoras, é óbvio: ela apanhou dos pais fundamentalistas após contrariar algum dogma. O Serviço de Proteção da Criança é acionado e, na mesma semana, os cinco menores de idade já estão sob custódia do Estado — incluindo um bebê —, enquanto os pais são sujeitos à avaliação psicológica e ao treinamento de controle de raiva, mesmo que nenhuma perícia tenha comprovado a conduta.

Exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme Fjord, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2026, é livremente inspirado no que realmente aconteceu com Ruth e Marius Bodnariu em 2015, que apenas retomaram a guarda das crianças no ano seguinte, quando prontamente voltaram à Romênia. À época, o caso teve grande repercussão na mídia internacional e pôs em cheque argumentos sobre o intervencionismo estatal, a liberdade religiosa e o senso moderno de moralidade. O olhar do cineasta romeno Cristian Mungiu, porém, evita tomar qualquer conclusão sobre termos guarda-chuva. Pelo contrário, prefere sugerir a macro escala dos eventos em elipses, assim como oculta múltiplos acontecimentos chave da trama, sem jamais delimitar mocinhos e algozes. Seu roteiro tampouco dá voz forte às crianças em jogo, meros peões à mercê dos adultos. Dessa forma, é tudo muito mais incerto, cativante e dinâmico, assim como muito mais humano.

Crentes de que os mansos herdarão a Terra, os Gheorgiu primeiro reagem ao ocorrido com passividade, permitindo que os protagonistas Sebastian Stan e especialmente Renate Reinsve aproveitem ao máximo um registro contido. A situação muda, porém, quando o patriarca Mihai (Stan) decide tomar as rédeas e ir a público, buscando auxílio da embaixada da Romênia — onde mais de 70% do povo responde à Igreja Ortodoxa —, de veículos jornalísticos cristãos e de figuras da extrema-direita internacional. Com o circo armado, fica claro que o amor do pai pode sim ser mais condicional — e mais duro — do que ele defende, mas também que a Noruega está longe de ser um oásis civilizatório, marcada pela xenofobia e por uma frieza protocolar de arrancar os cabelos.

É então refrescante que, entre extremos, a saída encontrada por Mungiu esteja na pura e ingênua paixão juvenil, que floresce em breves e sutis cenas entre Elia e outra pessoa de sua vizinhança. Apesar de todos os dizeres de adultos apontados como doutrinação por ambos os lados do espectro político, recai a cada jovem a responsabilidade de crescer à sua maneira e de encontrar seus próprios amores e crenças. Quem diria — um dos mais incômodos candidatos ao Oscar pode, também, ser um romance esperançoso.

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Fjord chega oficialmente ao circuito exibidor do Brasil em 4 de fevereiro de 2027.

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