Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

Vencedor em Cannes, ‘Fjord’ humaniza família de extrema-direita com elipses

Filme europeu recebeu a Palma de Ouro, prêmio máximo do festival francês, e já é forte candidato ao próximo Oscar

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 17h35 | Atualizado em 20 out 2026, 17h36
Família de seis pessoas, incluindo um bebê, sorrindo para a câmera em um cais. Ao fundo, casas coloridas e montanhas nevadas.
A família Gheorghiu, de 'Fjord' — livremente inspirada em clã real (//Divulgação)
Continua após publicidade
Vencedor em Cannes, ‘Fjord’ humaniza família de extrema-direita com elipses Priorize VEJA no Google

Em uma remota vila no oeste da Noruega, avalanches desmoronam do topo dos picos rotineiramente, furiosos e indomáveis, mas, para evitá-los, basta buscar abrigo seguro e esperar algumas horas. Quanto a outras variáveis, proteger o próprio conforto não é tão fácil — como descobrem os habitantes locais com a chegada da família Gheorgiu, imigrantes que trazem consigo costumes da Romênia e uma fervorosa fé cristã deslocada dos valores categoricamente progressistas da nação escandinava. Certo dia, a situação passa do mero estranhamento, e a mais velha dos cinco filhos, Elia (Vanessa Ceban), aparece na escola com hematomas nas costas e no rosto. Para as professoras, é óbvio: ela apanhou dos pais fundamentalistas após contrariar algum dogma. O Serviço de Proteção da Criança é acionado e, na mesma semana, os cinco menores de idade já estão sob custódia do Estado — incluindo um bebê —, enquanto os pais são sujeitos à avaliação psicológica e ao treinamento de controle de raiva, mesmo que nenhuma perícia tenha comprovado a conduta.

Exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme Fjord, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2026, é livremente inspirado no que realmente aconteceu com Ruth e Marius Bodnariu em 2015, que apenas retomaram a guarda das crianças no ano seguinte, quando prontamente voltaram à Romênia. À época, o caso teve grande repercussão na mídia internacional e pôs em cheque argumentos sobre o intervencionismo estatal, a liberdade religiosa e o senso moderno de moralidade. O olhar do cineasta romeno Cristian Mungiu, porém, evita tomar qualquer conclusão sobre termos guarda-chuva. Pelo contrário, prefere sugerir a macro escala dos eventos em elipses, assim como oculta múltiplos acontecimentos chave da trama, sem jamais delimitar mocinhos e algozes. Seu roteiro tampouco dá voz forte às crianças em jogo, meros peões à mercê dos adultos. Dessa forma, é tudo muito mais incerto, cativante e dinâmico, assim como muito mais humano.

Crentes de que os mansos herdarão a Terra, os Gheorgiu primeiro reagem ao ocorrido com passividade, permitindo que os protagonistas Sebastian Stan e especialmente Renate Reinsve aproveitem ao máximo um registro contido. A situação muda, porém, quando o patriarca Mihai (Stan) decide tomar as rédeas e ir a público, buscando auxílio da embaixada da Romênia — onde mais de 70% do povo responde à Igreja Ortodoxa —, de veículos jornalísticos cristãos e de figuras da extrema-direita internacional. Com o circo armado, fica claro que o amor do pai pode sim ser mais condicional — e mais duro — do que ele defende, mas também que a Noruega está longe de ser um oásis civilizatório, marcada pela xenofobia e por uma frieza protocolar de arrancar os cabelos.

É então refrescante que, entre extremos, a saída encontrada por Mungiu esteja na pura e ingênua paixão juvenil, que floresce em breves e sutis cenas entre Elia e outra pessoa de sua vizinhança. Apesar de todos os dizeres de adultos apontados como doutrinação por ambos os lados do espectro político, recai a cada jovem a responsabilidade de crescer à sua maneira e de encontrar seus próprios amores e crenças. Quem diria — um dos mais incômodos candidatos ao Oscar pode, também, ser um romance esperançoso.

Siga
Continua após a publicidade

Fjord chega oficialmente ao circuito exibidor do Brasil em 4 de fevereiro de 2027. 

Continua após a publicidade

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Cinema Europeu
Em Cartaz
Mostra de SP
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).