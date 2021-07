Veja Essa: Elon Musk, príncipe William e Carmo Dalla Vecchia

“Sem mim, francamente, a Tesla morre.”

ELON MUSK, nada modesto CEO da montadora de carros elétricos, uma das empresas mais valiosas do mundo

“Por inspiração no canto gregoriano, a música pode ser vista como uma Arte Divina, em que as vozes em união se direcionam a Deus.”

RONALDO GOMES, assessor (afastado) da Funarte, justificando a negação de recursos para o Festival de Jazz do Capão, que acontece há uma década na Bahia e que no cartaz deste ano diz: “Festival antifascista e pela democracia”

“Alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados.”

MINISTÉRIO DA SAÚDE, em documento que cita a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e outras panaceias ineficazes patrocinadas por Jair Bolsonaro

“As empresas de urnas eletrônicas negam as acusações feitas pelo presidente Trump e seus assessores com relação à eleição de 2020.”

ADVERTÊNCIA no pé da transmissão da Fox News de discurso de Donald Trump sobre seu tema favorito: a fraude — que não houve — na votação

“É inaceitável que os jogadores tenham de suportar esse comportamento abominável.”

PRÍNCIPE WILLIAM, uma das muitas vozes que se ergueram contra a maré de comentários racistas que inundou as redes sociais após a derrota da Inglaterra para a Itália na final da Eurocopa. Os alvos eram jogadores negros que perderam pênaltis

“Parece um desses filmes pós-apocalipse.”

CHRISTOPHER HARLEY, biólogo marinho da Universidade de British Columbia, que calcula em mais de 1 bilhão as mortes de estrelas-do-mar, mariscos, caranguejos e outras criaturas por causa do calor extremo no noroeste da América do Norte

“Vai pra favela.”

LIZIANE GUTIERREZ, modelo, investindo contra policiais que encerravam uma festa ilegal nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Depois, se arrependeu

“E se eu precisar de uma namorada, posso te chamar?”

MEGAN FOX, atriz, rebatendo brincadeira da modelo Adriana Lima, que postou foto das duas bem parecidas e se ofereceu para ser dublê de Megan

“Superdivertida.”

CULPER PRECISION, fabricante de armas americana, no anúncio de uma capa que faz a pistola Glock parecer ter sido montada com peças de Lego. A empresa dinamarquesa reagiu e o produto saiu de linha

“Estou quase tendo um treco por não conseguir abraçar minha filha. Imagina quem perdeu alguém sem nem poder estar perto.”

SAMARA FELIPPO, atriz, que teve de manter a filha de 8 anos isolada no quarto, com Covid-19 (mas sem sintomas)

“Somos o país que mais mata trans no mundo. Isso é uma coisa muito triste, muito feia e fala muito da nossa educação ou falta dela.”

CARMO DALLA VECCHIA, ator, antes da apresentação na Super Dança dos Famosos. Ele também prestou homenagem “ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João (Emanuel Carneiro, autor de novelas)”

“Toda intimidação e violência que meu irmão praticou foi aprendida com o pai. Esse pai herói nunca existiu.”

ERIKA GRANDINETTI, uma das irmãs de Pedro, rapaz da classe média carioca que virou bandido e é retratado na série Dom com base em relatos do pai dele, Victor Dantas. Erika (que não aparece na série) e a mãe tentaram impedir a filmagem

Publicado em VEJA de 21 de julho de 2021, edição nº 2747