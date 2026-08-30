Vão-se os anéis, ficam os amigos: famosos que mantiveram relação após divórcio

Uma separação não precisa significar o fim de uma relação. Mesmo depois do término de um namoro ou casamento, alguns casais conseguem preservar a amizade, a parceria e até a convivência. Entre os famosos, não faltam exemplos de ex-companheiros que provaram que o ponto final no romance não precisa encerrar todos os vínculos. A coluna GENTE reuniu alguns exemplos.

Giovanna Antonelli e Murilo Benício são um dos casos mais conhecidos. Pais de Pietro Antonelli, os atores mantêm uma relação próxima desde o fim do namoro e costumam trocar declarações públicas de carinho. Ao longo dos anos, os dois também seguiram trabalhando juntos — tanto nas telas quanto nas redes sociais — e demonstrando que a boa convivência resistiu ao término.

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Thiaguinho e Fernanda Souza talvez sejam um dos exemplos mais emblemáticos de ex-casais que se tornaram amigos. Separados desde 2019, os dois mantiveram uma relação próxima e continuaram presentes na vida um do outro. Fernanda, inclusive, acompanhou de perto momentos importantes da vida do cantor, como o nascimento do seu filho, Bento, fruto do relacionamento com Carol Peixinho.

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Deborah Secco e Hugo Moura também preservaram a parceria após a separação, anunciada em 2024. Pais de Maria Flor, os dois continuaram aparecendo juntos em momentos familiares. A atriz já reforçou publicamente a importância de manter uma boa relação pelo bem-estar da filha.

Após o fim do casamento de 24 anos, Sandy e Lucas Lima seguiram próximos. Pais de Theo, os dois mantêm uma convivência discreta e já mostraram que continuam unidos na criação do filho. A amizade entre os dois também ficou evidente em aparições públicas e interações nas redes sociais.

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Letícia Spiller e Marcello Novaes transformaram a relação amorosa em uma amizade duradoura. Pais de Pedro Novaes, os atores mantiveram uma convivência saudável após o divórcio e, anos depois, continuaram demonstrando carinho um pelo outro. Recentemente, Letícia fez uma declaração de amor no aniversário do ex-marido. “Viva você, meu amor. Os melhores presentes do universo. Obrigado por ser esse cara incrível, generoso, pai maravilhoso, amigo”, escreveu na legenda de um carrossel de fotos.

Fátima Bernardes e William Bonner surpreenderam o público ao anunciar o fim do casamento de 26 anos, em 2016, mas mantiveram o respeito e a amizade. Pais dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, os dois seguiram unidos em momentos importantes da família e construíram uma convivência cordial após a separação.

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O namoro acabou, mas a amizade permaneceu entre Sabrina Sato e João Vicente de Castro. Mesmo após o fim do relacionamento, os dois continuaram próximos e frequentemente trocam mensagens carinhosas em público. A relação de amizade se tornou tão natural que eles chegaram a brincar, em diversas ocasiões, sobre o antigo namoro.

Embora o divórcio tenha sido difícil na época, Carolina Dieckmmann e Marcos Frota conseguiram criar uma boa relação com o passar dos anos. Pais de Davi Frota, os atores seguiram próximos pela família e já demonstraram que o sofrimento ficou para trás e a separação não apagou o respeito e o carinho construídos.

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