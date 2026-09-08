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Cultura

Vanessa se revolta contra Gabriel e Bela: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 08/09

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos ondulados e batom vermelho intenso olha fixamente para um homem de óculos, visível apenas de costas, em um ambiente interno com listras verticais claras ao fundo
Vanessa, de "Por Você". (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 26 – terça-feira, 08

Vanessa se revolta contra Gabriel e Bela. Junqueira faz uma proposta de trabalho a Gabriel, e Leandra, Ricardo e Pérola comemoram. Vanessa repreende Junqueira por se adiantar na proposta a Gabriel. Bela alerta Gabriel sobre as consequências de suas ações envolvendo Vanessa. Giovana entrega a Vanessa as informações pedidas sobre os filhos de Juli. Iara comenta com Bela que acredita que Juarez possa ter uma amante. Maike ajuda Toy a estudar conceitos de medicina. Sabugo encontra uma garrafa de cachaça na escola, e confronta Bezão. Dalila incentiva Peixe a retomar o namoro com Suelen. Próspero provoca Clemente. Bela vai à praia com as crianças. Vanessa se aproxima de Peixe. Bela se desespera ao perder Samuca de vista na praia.

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