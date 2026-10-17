Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana: confira resumo de Por Você neste sábado, 17/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 54 – dia 17, sábado
Glorinha desabafa com Bela e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor confronta Leandra sobre a desaprovação de Vanessa ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying com Glorinha, Lucas é acusado de defender Bela. A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas. Margô faz novos exames e comenta com Sílvia. Toy se encanta por Lia. Margô sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia. Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Lucas visita Bela e se surpreende ao ver Gabriel em sua casa.