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Cultura

Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana: confira resumo de Por Você neste sábado, 17/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos ondulados e batom vermelho intenso olha fixamente para um homem de óculos, visível apenas de costas, em um ambiente interno com listras verticais claras ao fundo
Vanessa, de "Por Você". (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 54 – dia 17, sábado

Glorinha desabafa com Bela e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor confronta Leandra sobre a desaprovação de Vanessa ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying com Glorinha, Lucas é acusado de defender Bela. A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas. Margô faz novos exames e comenta com Sílvia. Toy se encanta por Lia. Margô sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia. Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Lucas visita Bela e se surpreende ao ver Gabriel em sua casa.

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