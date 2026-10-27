Vanessa sabota as receitas médicas de Bela: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 27/10

Sabugo improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom que os dois não têm onde ficar. Ricardo e Sílvia se aproximam. Gabriel e Bela conversam entrosados, e Vanessa se irrita. Hanna confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé. Maike pede Suelen em namoro. Vanessa faz as pazes com Leandra e finge aceitar o noivado da filha. Maike aconselha Toy a se envolver com Lia. Ítalo e Hanna se encantam um com o outro. Com ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira contrata Zé para dar um susto em Gabriel e selam acordo. Betinho nota algo estranho na receita de Bela, e avisa à médica, que se apavora. Leandra insiste para que Vitor aceite ir a um jantar de noivado na sua casa. Bela se questiona se alguém pode ter alterado sua receita.