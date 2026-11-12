Vanessa provoca Bela: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 12/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 76 no ar dia 12, quinta-feira
Vanessa comemora o sucesso de seu plano. Iracema leva Pérola e Manoel ao bar de Clemente, para participar do bingo. Toy tenta escapar do bingo ao ver Leandra, mas Lia insiste em participar. Vanessa flagra encontro de Gabriel e Bela. Melinda e Próspero vivem momento romântico. Ítalo tenta incentivar Hanna a não abandonar o balé. Gabriel exige que Peixe conte a Bela sobre Vanessa ter lhe dado a casa que era de Juli. Suelen desabafa com Nelma sobre sua mãe. Sílvia e Ricardo se relacionam. Vanessa provoca Bela e conta que presenteou Peixe com a casa de Juli.