Vanessa provoca Bela: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 03/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.
Capítulo 16 – quinta-feira, 03/09
Gabriel explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens. Pérola diz a Ricardo que manterá seu estado de saúde em segredo. Leandra chega para acompanhar a avó no hospital. Bela agradece o apoio de Gabriel. Vanessa provoca Bela ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Juarez pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli, mas acaba desistindo na frente da delegacia. Bela se aproxima cada vez mais das crianças. Clemente percebe que Toy não trabalha mais com Próspero, e aborda o rapaz. Dalila, Suelen e Bezão notam o clima entre Lucas e Bela. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente. Zé desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.