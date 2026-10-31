Vanessa propõe a Junqueira um acordo: confira resumo de Por Você neste sábado, 31/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 66 – 31, sábado
Gabriel deixa Vanessa sozinha, e Zé, que observava a cena, se aproxima dela. Vitor confessa a Leandra que não consegue mais lutar contra o preconceito de sua mãe. Margô se encanta com Lucas. Tom-Tom pede para voltar para casa, e Sabugo se aflige. Juarez se preocupa com o enjoo de Iara. Tom-Tom não gosta quando Sabugo mente para Lucas. Bela aceita sair com Gabriel como dois amigos. Vanessa propõe a Junqueira um acordo para acabar com Gabriel. Giovana dá fora em Guto. Ítalo conversa com Otto sobre sua saída do judô, que o apoia. Vanessa destrata Giovana, e incentiva Peixe a insistir na guarda dos irmãos. Bela leva relatório escolar de Samuca para terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando, à revelia do menino. Vanessa procura o novo proprietário da antiga casa de Juli. Melinda vai com Clemente e Próspero assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.