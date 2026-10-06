Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 06/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 44 – dia 6, terça-feira
Bela se sente atordoada após pedir demissão do hospital, e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa, e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra. Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita o pedido com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.