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Cultura

Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 06/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos ondulados e batom vermelho intenso olha fixamente para um homem de óculos, visível apenas de costas, em um ambiente interno com listras verticais claras ao fundo
Vanessa, de "Por Você". (Reprodução/TV Globo)
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Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 06/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 44 – dia 6, terça-feira

Bela se sente atordoada após pedir demissão do hospital, e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa, e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra. Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita o pedido com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.

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