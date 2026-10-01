Vanessa instiga Peixe: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 01/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 40 – quinta-feira, 01
Vanessa tenta se explicar para Gabriel, que confronta Junqueira sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha é excluída por suas amigas da escola. Lucas chama Margô para um café. Lia registra o comportamento diferente de Samuca. Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia convida Margô para uma aula de balé. Hanna e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola para sair. Vanessa planeja tirar Bela da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara descobrem que Juli fez contato com Aroldo antes de seu acidente.