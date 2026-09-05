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Cultura

Vanessa Giácomo estreia como escritora após novela em Portugal: Rock in Rio

Atriz contou à coluna GENTE no Rock in Rio sobre a experiência internacional e o lançamento de 'Hotel Cativeiro'

Por Flávio Monteiro 5 set 2026, 22h36 | Atualizado em 5 set 2026, 22h49
Vanessa Giácomo
 (Reprodução/Divulgação)
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Vanessa Giácomo aproveitou a passagem pelo Rock in Rio neste sábado, 5, para falar à coluna GENTE sobre dois novos projetos: a novela portuguesa Vitória e o lançamento do livro Hotel Cativeiro. A atriz segue neste domingo, 6, para São Paulo, onde apresenta a obra na Bienal do Livro.

Escrito com Gabriela de Alguadre, Hotel Cativeiro é um thriller psicológico que nasceu como projeto para uma série e depois ganhou versão para o cinema. “Esses personagens são extremamente complexos, ou seja, a gente precisa aprofundar eles. Então, tive a ideia de lançar o livro, porque acho que a literatura tem esse poder”, contou.

Vanessa também falou sobre a experiência de gravar Vitória em Portugal. “Adoro trabalhar em outro país, com outra cultura, com pessoas diferentes”, afirmou. A atriz contou ainda que enfrentou diferenças até no idioma: “Tinha palavras que, apesar de ser português, não entendia, ou piadas que eu falava: ‘Gente, não entendi’”.

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