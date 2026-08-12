Vanessa Gerbelli fala sobre par romântico em filme com ex-sogro, Reginaldo Faria

Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Vanessa Gerbelli, 52 anos, fala, entre outros assuntos, sobre o filme que recentemente esteve nos cinemas, Perto do sol é mais claro, dirigido pelo ex-marido Regis Faria e contracenado com Reginaldo Faria.

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“Foi um filme (Perto do sol é mais claro) feito absolutamente sem recursos, durante a pandemia, eu e o (ex-marido) Regis Faria, que é filho mais velho do Reginaldo Faria, queria muito fazer um filme com o pai. Daí ele me propôs: ‘Preciso ainda mostrar o meu pai nessa idade em que ele está, que é realmente uma figura muito especial’. Ele escreveu um roteiro delicado e próximo da vida do Reginaldo. Ele escreveu para ser filmado dentro da casa do Reginaldo com a família. Mistura a ficção com a realidade de uma maneira quase brincalhona. A gente foi casado durante 6 anos. O próprio Reginaldo falou: ‘Poxa, se a família toda está fazendo, quem tem que fazer a personagem é a Vanessa’. As pessoas saem muito emocionadas ao verem um Reginaldo que ninguém conhecia, porque ele é um compositor, como o Anthony Hopkins. Reginaldo também tem composições eruditas lindas e que estão no filme inteiro (…). Faço a namorada dele e é engraçado, porque eu fui casada com o filho, Ele falou: ‘isso aqui está muito esquisito, está muito estranho’. Brincando, respondi: ‘Ah, Reginaldo, vamos embora. Somos atores’. Foi coisa muito divertida e feliz”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).