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Cultura

Vanessa Gerbelli comenta curso de homens dado por Juliano Cazarré

Aos 52 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 14h55
Mulher de cabelos cacheados e blusa colorida, braços cruzados, ao lado de homem barbudo de óculos e terno preto, mãos nos bolsos
Vanessa Gerbelli e Juliano Cazarré -  (Montagem/Reprodução)
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Vanessa Gerbelli, 52 anos, coleciona trabalhos fortes na TV. Fez Lindinha em O Cravo e a Rosa (2000), Fernanda de Mulheres Apaixonadas (2003), e Juliana em Em Família (2014), entre outros bons e marcantes papéis. No cinema, fez recentemente Perto do Sol é Mais Claro, dirigido pelo ex-marido Regis Faria. E no teatro, prepara-se para voltar à comédia musical Forever Young, que retrata um grupo de artistas idosos em um retiro. Em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz assim fala sobre o recente curso para homens divulgado por Juliano Cazarré:

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

“Penso que se é algo que diga respeito a como lidar com uma mulher ou como tratar uma mulher, tem que se ouvir uma mulher. Ponto final. Pode ser difícil para um homem nos dias de hoje, o que é ainda muito atrasado, escutar o que uma mulher tem a dizer? Sobre suas impressões? Sobre o que ela acha que está vindo em direção a ela? É preciso dar voz às mulheres. É o momento em que as mulheres têm que ser ouvidas. Se tiver que existir um curso sobre como lidar com mulheres, são as mulheres que têm que falar. E outra coisa: mulher trans é mulher. É muito simples, é uma questão de respeito, de escuta, de descer de um pico de crenças e olhar para o outro, sair de si próprio”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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