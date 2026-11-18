Vanessa fica contrariada: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 18/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 81 no ar dia 18, quarta-feira
Vanessa fica contrariada com o investimento financeiro de Manoel no hospital. Leandra atende Tom-Tom. Vanessa prepara a equipe do hospital para receber uma parturiente famosa, e Bela a induz a atuar como anestesista no parto da paciente. Toy aconselha Maike a dar espaço a Suelen. Dalila admite a Suelen que sente que algo está errado com Juarez. Lucas e Margô convencem Jéssica, mãe de Josi Kéli, a solicitar uma medida protetiva contra Osvaldo, o padrasto da menina. Vanessa flagra Bela, Peixe, Glorinha, Ítalo, Samuca, Gabriel e Leandra compartilhando um momento juntos