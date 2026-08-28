Vanessa faz acordo com Junqueira: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 28
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 11 – sexta-feira, 28
Vanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela. Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor. Gabriel se incomoda ao ver que Leandra armou um jantar para ele e Vanessa. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.