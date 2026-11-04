Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 04/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 69 – dia 04, quarta-feira
Bela socorre Gabriel. Sílvia se irrita e conta a Vanessa que Gabriel combinou de sair com Bela. Zé informa a Junqueira que cumpriu o acordo dos dois. Ricardo avisa a Vanessa sobre o acidente de seu ex-marido. Leandra se desespera ao saber sobre acidente do pai. Bela pede que Peixe cuide de seus irmãos, e o menino fica aflito ao saber de Gabriel. Gabriel é operado e permanece em coma. Junqueira repreende Zé. O mecânico comenta sobre Gabriel com Juarez, e o feirante desconfia. Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.