Vanessa cede à ameaça de Bela: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 04/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 17– sexta-feira, 04/09
Vanessa cede à ameaça de Bela e faz uma retratação pública em nome do hospital. A herdeira diz a Giovana que Bela ainda irá sofrer uma dor como a dela. Lucas e Sabugo tentam conter os danos do telhado da escola. Vanessa sonda com Ricardo sobre a saúde de Pérola. Toy confessa a Maike que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo afirma a Glorinha que não voltará para o judô. Ítalo se encanta ao ver Hanna dançando. Sílvia pede que Hanna a ajude na recepção da escola de dança. Leandra se decepciona com Vitor. Maike serve um pastel a Leandra, que esquece seu cartão na máquina da barraca. Toy vibra ao descobrir o nome de sua amada. Sílvia e Vanessa se reencontram. Ítalo sofre um acidente na escola.