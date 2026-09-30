Vanessa assume a presidência do hospital: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 30/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 39 – quarta-feira, 30
Vanessa assume a presidência do hospital, e Pérola se decepciona com a filha. Dalila comemora a reconciliação de Iara e Juarez. Gabriel pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra contra Bela. Ricardo apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa. Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor é rude com Leandra. Próspero e Clemente disputam a atenção de Melinda. Toy faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe volta para a casa de Bela, e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira juntos.