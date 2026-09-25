Vanessa ameaça Giovana: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 25/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 35 – sexta-feira, 25
Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe e Dalila decidem namorar escondidos. Gabriel comemora com Peixe seu namoro com Dalila. Bela dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen. Lucas comenta com Margô que não está conseguindo localizar Enzo. Leandra apresenta Toy para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo. Zé é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola conhece Manoel. Juarez pede uma nova chance a Iara. Zé se aproxima de Bela.