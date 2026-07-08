Vandré Silveira fala de química com Débora Evelyn em ‘Quem Ama Cuida’: ‘incendeia’

Vandré Silveira integra o elenco da nova fase de Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. Na trama, o ator interpreta Edson, personagem que vive uma relação intensa e cheia de nuances com Carmita, papel de Débora Evelyn.

“A relação de Carmita e Edson não é exatamente o que parece ser, há um jogo velado de interesses que são disfarçados pela alta voltagem do desejo entre eles. É uma química que incendeia”, diz ele, que também esteve em Vai na Fé (2023), Pedaço de Mim (2024) e Magnífica 70 (2015), entre outros.

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