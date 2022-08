‘Vândalos do clima’: as celebridades que abusam do uso de jatinho privado

Taylor Swift, as irmãs Kardashian e o rapper Drake estão sendo tachados de “vândalos do clima” após a divulgação nas redes sociais de que os artistas usam jatos particulares com muita frequência, aumentando a emissão de CO2 e prejudicando o meio-ambiente. De acordo com dados de um perfil robotizado chamado Celebjets, programado por Jack Sweeney no Twitter, o avião privado de Kim Kardashian chegou a fazer quatro voos de menos de 20 minutos nos últimos dois meses, enquanto o de sua irmã Kylie Jenner voou o dobro.

Em 24 de julho, um avião de Kim realizou uma viagem de 40 milhas em 10 minutos entre Van Nuys e Camarillo, Califórnia. A viagem exigiu 81 galões de combustível e emitiu 1 tonelada de dióxido de carbono (CO2) – aproximadamente o mesmo que um carro movido a gasolina emite durante seis meses. Combinadas, as aeronaves de Kim e Kylie foram responsáveis ​​por doze dos 36 voos com menos de 20 minutos registrados entre 30 de maio e 24 de julho de 2022.

Um avião do canadense Drake, que batizou seu boeing 767 customizado de “Air Drake”, fez cinco voos curtos no mesmo período, segundo o site Independent. Este tipo de aeronave geralmente é usado para transportar grande quantidade de pessoas, de 181 a 375 passageiros, e o Air Drake emitiu 21 toneladas de CO2 nas cinco viagens, segundo a análise. O número representa o equivalente ao uso de eletricidade de quatro residências dos Estados Unidos por um ano, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental. O cantor admitiu que um dos voos estava realmente vazio, agravando a problemática do uso indiscriminado de voos particulares.

O cineasta Steven Spielberg, o ator Mark Wahlberg e o boxeador Floyd Mayweather também são citados nas análises do Celebjet por terem feitos voos curtos. Taylor Swift, entretanto, é a celebridade que aparece como a maior emissora de CO2 deste ano. Segundo dados da agência de tecnologia e dados focados em sustentabilidade Yard Group, a estrela pop teria passado quase dezesseis dias inteiros no ar só em 2022, emitindo 8.293,54 toneladas de CO2 e viajando uma média de cerca de 140 milhas por voo, segundo a pesquisa. Representantes de Taylor Swift alegaram ao jornal inglês The Independent que as viagens não são inteiramente feitas por ela, que empresta seu avião a amigos frequentemente. “O jato de Taylor é emprestado regularmente a outras pessoas. Atribuir a maioria ou todas essas viagens a ela é flagrantemente incorreto”, disse um porta-voz.

Reponsável pelo Celebjets, Jack Sweeney é um estudante de programação da Universidade da Flórida Central. Ele se tornou conhecido por suas habilidades em usar dados de aviação disponíveis publicamente para rastrear movimentos de oligarcas russos e de Elon Musk, que supostamente ofereceu 5.000 dólares ao jovem de 19 anos para parar de postar seu paradeiro. A chamada “elite do carbono” é responsável por emissões maciças e desproporcionais, em meio a um cenário de impactos climáticos cada vez piores. Os voos de jatos particulares criam de cinco a catorze vezes mais emissões por passageiro do que um avião comercial e também produzem cinquenta vezes mais poluentes que um trem, de acordo com um relatório da ONG Transporte e Meio-Ambiente.