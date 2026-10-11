Valentina Daniel, neta de Betty Faria e Daniel Filho, fala sobre principal conselho da avó

Valentina Daniel, 23, está celebrando sua primeira grande estreia no cinema. A neta de Betty Faria e Daniel Filho faz parte do elenco de Se Eu Fosse Você 3, dirigido pelo avô, que ganhou uma pré-estreia especial na programação do Festival do Rio 2026 na sexta-feira, 2. Além da sequência, na qual interpreta Maria Clara, filha da personagem de Cleo, Valentina é uma das protagonistas de Cinco Júlias, seu primeiro longa como atriz, que estreia em dezembro. Em conversa com a coluna GENTE, ela falou sobre o principal conselho que recebeu da avó.

“Conselhos que ela me dá, muito de comportamento, de como me posicionar, me portar, porque é muito fácil as pessoas falarem né? Então ela me ajuda muito a me defender desse lugar, de como você se porta nesse meio que é uma coisa violenta às vezes”.

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