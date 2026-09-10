Vale a pena assistir ao último show de Fiuk por 55 reais?

Fiuk anunciou uma pausa por tempo indeterminado na carreira de cantor e já tem data para se despedir dos palcos. O filho de Fábio Jr. se apresentará em Campinas em 18 de setembro. O apelo da despedida, com mais de 500 000 visualizações no Instagram, não teve efeito na bilheteria. Ainda no primeiro lote, os ingressos estão sendo vendidos a 55 reais, valor promocional já com taxas inclusas.

O paulistano de 35 anos já sabia desde a infância que seguiria a profissão do pai. Fazendo aulas de violão, aos 13 anos viajou na turnê de Fábio Jr., curioso sobre os bastidores das apresentações. Depois de uma tentativa com a banda No Name, começou a carreira como vocalista do grupo Hori, em 2007. Com chapéu e echarpe, o estilo do artista ganhou um público de fãs adolescentes com um único álbum de estúdio lançado.

O reconhecimento cresceu quando Fiuk estreou como ator em Malhação ID, exibida entre 2009 e 2010. Depois dessa incursão na TV, seguiu em uma trajetória musical solo que não ganhou muito fôlego. Os únicos discos de estúdio foram Sou Eu (2011) e Vira-Lata (2013). Na última década, lançou apenas singles ou EPs.

No dia do anúncio sobre a pausa, na quarta-feira, 9, Fiuk se apresentou em um evento fechado em Campinas. A performance deu indícios do que os fãs devem esperar da despedida. Além de algumas músicas saudosas do início da carreira, o cantor se concentrou em covers. Enquanto tocava guitarra, apresentou versões pouco interessantes de Várias Queixas, música do Olodum que ganhou projeção recente com os Gilsons, Só os Loucos Sabem, de Charlie Brown Jr., e Velha Infância, dos Tribalistas.

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Fiuk ainda apresentou Mas, Que Nada!, de Jorge Ben Jor. O ícone da música popular brasileira apadrinhou o início da carreira, ao fazer uma participação em Quero Toda Noite, lançado no álbum Sou Eu. Na época, ele disse que teve dificuldade para entrar no “swing” do jovem. Quinze anos depois, é Ben Jor que mantém o rebolado.