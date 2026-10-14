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Cultura

Val Marchiori revela diagnóstico de lesão pré-maligna: ‘Emocional abalado’

Socialite detectou alteração intestinal em exames de rotina

Por Flávio Monteiro 14 out 2026, 17h46
Mulher loira de cabelos ondulados, vestindo blazer branco e blusa preta, sorri amplamente com a mão na cintura, em um ambiente interno com paredes de tijolos e escada de madeira
A socialite Val Marchiori (Reprodução/Instagram)
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Depois de ter detectado uma alteração no intestino durante um exame de rotina, a empresária Val Marchiori declarou que o pólipo se tratava de uma lesão pré-maligna. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 14, a socialite disse que a massa foi retirada em um procedimento cirúrgico, mas que exames posteriores terão que ser feitos em três meses para garantir que tudo foi eliminado.

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“É uma lesão pré-maligna que eu vou ter que repetir o exame daqui a três meses para ver se retirou tudo. Falei com o Dr. Maluf. Sou abençoada porque estava no início”, disse. “Eu fiz o pet scan, fiz esse ano para ficar mais tranquila, e ele detectou essa massa no intestino, que estava muito grande, e deu essa lesão pré-maligna”, explicou Val sobre o processo de descoberta.

De acordo com a socialite, a nova lesão não tem relação com um câncer de mama tratado em 2025, e pediu para que todos os seguidores fizessem os exames preventivos. “Façam os exames, não só a mamografia, todos os exames. Eu fiz a colonoscopia, que é indicada para pessoas acima dos 40 anos. O emocional da gente fica abalado”, declarou.

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