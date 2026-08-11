USP homenageia Ana Maria Braga por contribuição à comunicação

A apresentadora Ana Maria Braga foi homenageada pela Universidade de São Paulo (USP) por sua contribuição ao mercado de comunicação no país. Durante o evento, a loira recebeu um diploma concedido pela Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) e falou sobre as transformações do setor, além dos desafios para construir confiança e influência em um cenário de mudanças.

O evento marcou o início da disciplina eletiva “Publicidade Contemporânea: teoria e prática na comunicação das marcas”, uma parceria entre a TV Globo e a USP para o segundo semestre de 2026. Ao longo da disciplina, serão debatidos temas como inteligência artificial, comportamento do consumidor e o papel das marcas no atual ecossistema midiático.

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