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Cultura

USP homenageia Ana Maria Braga por contribuição à comunicação

Apresentadora recebeu diploma da ECA-USP e participou de encontro sobre transformações no setor

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 14h39
Ana Maria Braga, sorridente, segura um certificado com seu nome, enquanto outras três pessoas aplaudem e um homem segura um buquê de flores vermelhas. Ao fundo, um telão azul exibe Homenagem Ana Maria Braga e um padrão geométrico colorido
Ana Maria Braga recebeu diploma da Escola de Comunicações e Artes da USP (Marina Uezima/TV Globo)
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A apresentadora Ana Maria Braga foi homenageada pela Universidade de São Paulo (USP) por sua contribuição ao mercado de comunicação no país. Durante o evento, a loira recebeu um diploma concedido pela Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) e falou sobre as transformações do setor, além dos desafios para construir confiança e influência em um cenário de mudanças.

O evento marcou o início da disciplina eletiva “Publicidade Contemporânea: teoria e prática na comunicação das marcas”, uma parceria entre a TV Globo e a USP para o segundo semestre de 2026. Ao longo da disciplina, serão debatidos temas como inteligência artificial, comportamento do consumidor e o papel das marcas no atual ecossistema midiático.

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