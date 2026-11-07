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Cultura

Um percurso de Natal: Flávia Junqueira explica trabalho cenográfico em shopping

Artista Plástica celebrada aborda período natalino com sua ótica particular

Por Flávio Monteiro 7 nov 2026, 19h00
Mulher jovem de cabelos longos e escuros, óculos redondos, sorrindo para a câmera, sentada em um sofá vermelho capitonê. Ela veste uma camiseta preta e tem um anel no dedo anelar esquerdo. Ao fundo, uma parede com padrão de losangos amarelos, bordôs e azuis-claros, com detalhes dourados.
Flávia Junqueira (./Divulgação)
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Artista plástica com obras apresentadas em locais emblemáticos como o Ópera Liceu de Barcelona e Parque Lage, Flávia Junqueira, 41, está preparando uma cenografia especial para o Natal no Rio de Janeiro. Conhecida por trabalhar com objetos comumente relacionados à finanças, de modo a ressaltar a relação de seus cenários com a memória e o tempo, a cenógrafa utilizará o Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, como um palco vivo para exaltar o período natalino.

“O Natal é um ritual, assim como a festa de aniversário e tantos outros rituais de passagem que marcam a nossa vida. Ele já traz uma teatralidade em si, e é exatamente isso que me interessa. Trouxe os elementos que me acompanham desde o início da minha trajetória: os carrosséis, os balões, as luzes de parque de diversão, a estética e as cores desse universo da infância”, conta Flávia, em entrevista à coluna GENTE.

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De acordo com a artista plástica, houve um cuidado para integrar, dentro do cenário, referências à história da arte e da cultura brasileira. “As bandeiras e os estandartes dialogam com Volpi e foram todos feitos à mão, num processo quase carnavalesco. Os losangos vêm da roupa do Arlequim, personagem da commedia dell’arte, que reforça o caráter teatral do projeto”, explica.

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Embora seja comumente associada a trabalhos em teatros e galerias, Flávia aceitou o desafio de preparar uma exposição em um shopping, buscando integrar sua visão artística ao local. “Pensei o cenário como um percurso, quase como um espetáculo em vários atos, que se espalha pelo shopping inteiro. Cada um desses pontos foi pensado para receber gente: brincar, girar no carrossel, encontrar o Papai Noel, participar de uma oficina, tirar uma foto. Para mim, o cenário só se completa quando as pessoas entram nele e passam a fazer parte da obra”, completa a artística plástica, cujo projeto integra o Natal em Festa, iniciativa que celebra 20 anos do shopping carioca.

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