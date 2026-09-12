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Cultura

Um ano após críticas no The Town, Duda Beat reflete: “Ensinou muito”

Cantora conversou com VEJA antes de subir no palco do Coala Festival, em São Paulo

Por Lucas Almeida 12 set 2026, 14h54
Cantora loira de cabelos ondulados e maquiagem forte, usando brincos grandes e vestido tomara que caia preto, em frente a equipamentos de palco iluminados em azul
Duda Beat (@dudabeat/Instagram)
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Um ano após críticas no The Town, Duda Beat reflete: “Ensinou muito” Priorizar nos meus resultados Google

Duda Beat sobe ao palco do Coala Festival, em São Paulo, neste, sábado, 12, para uma participação no show de Cícero. A apresentação marca um ano do show no The Town, realizado em 12 de setembro de 2025. Com problemas técnicos e o nervosismo visível da cantora, a performance atraiu críticas. Hoje, ela reflete sobre o caso. “Ali foi também o meu auge, porque me ensinou muito”, disse a VEJA. “Estava em um momento difícil da minha vida e sou um ser humano.”

Neste ano, a cantora divide a agenda em duas apresentações: enquanto a turnê Club Tara celebra as pistas com faixas do álbum Tara e Tal, a Acústico e Tal traz shows intimista com as principais músicas da carreira em versão acústica.

Entre as turnês, Duda aproveita o tempo no estúdio para a criação do seu quarto álbum de estúdio, em que promete falar sobre o fim do relacionamento de nove anos com o produtor Tomás Troia. Configura a entrevista:

O que te atrai em uma parceria com outro artista como Cícero?

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A canção é a coisa mais importante. Quando chegam canções que me emocionam e me representam de alguma forma, eu embarco. A canção ainda é o sol que ilumina todos nós.

Anitta e Marina Sena lançaram álbuns mais acústicos, se reconectando com as raízes. É o que busca com a turnê acústica?

Acho que esse projeto acústico vai me acompanhar para sempre, assim como Club Tara. Esses projetos me ensinam muito. Canto melhor hoje por causa do projeto acústico, porque me escuto melhor. 

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O que prepara para o novo álbum?
É um álbum muito pessoal, que retrato o atual momento da minha história. O fim de um relacionamento, início de um novo, tudo isso vai estar retratado de uma forma muito bonita e honesta. Espero que as pessoas se conectem assim como eu sou conectada com ele.

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Há um ano, sua apresentação no The Town recebeu críticas. Como encara esse momento hoje?

Ali foi também o meu auge, porque me ensinou muito. Estava em um momento difícil da minha vida e sou um ser humano. E seres humanos vivem, aprendem, erram, acertam e eu acho que é sobre isso. Sobre cair e se levantar e aprender com aquilo ali.

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TAGS:
Coala Festival
MPB
Música Pop
O Som e a Fúria
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