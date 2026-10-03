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Cultura

Os números da última pesquisa AtlasIntel para o Senado no Paraná

Levantamento do instituto mediu votos para governo do estado e Senado

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h50 | Atualizado em 3 out 2026, 19h06
Colagem de quatro políticos: um homem de terno azul e bandeira brasileira ao fundo; um homem de óculos e microfone; uma mulher loira de brincos de pérola e microfone; e um homem barbudo de óculos marrons
Da esquerda para a direita, em sentido horário, os pré-candidatos ao Senado pelo Paraná: o deputado estadual Alexandre Curi (PSD); o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo); a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT); e o deputado federal Filipe Barros (PL) (Alep/Redes sociais/Agência Brasil/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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Os números da última pesquisa AtlasIntel para o Senado no Paraná Priorize VEJA no Google

A última pesquisa do instituto Atlas antes do 1º turno das eleições 2026, divulgada neste sábado, 3, e mostrou como está a disputa pelo Senado no Paraná. Segundo o levantamento, o

A pesquisa AtlasIntel tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais e para menos, com dados coletados entre 27 de setembro a 2 de outubro, com 1.828 respondentes e confiança de 95%. O protocolo é registrado no TSE sob os números: PR-05944/2026 e BR-08089/2026.

Confira como está a disputa pelo Senado (votos válidos):

Deltan Dallagnol (Novo): 27,0%
Filipe Barros (PL): 23,6%

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Gleise (PT): 19,0%
Dr. Rosinha (PT): 15,1%
Alexandre Curi (Republicanos): 8,5%
Cristina Graeml (PSD) 3,7%
Karen Guerreiro (Missão): 2,9%

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Governo do estado

O levantamento também mostrou a distância entre Sergio Moro (PL) e Requião Filho (PDT) na disputa pelo governo do Paraná. Segundo o levantamento, Moro tem 44,7% dos votos válidos, enquanto Filho tem 31,6%. Sandro Alex (PSD) aparece com 20,2%, e Luiz França (Missão) tem 3,2%.

Confira a pesquisa:

Intenção de votos no 1º turno: 

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Sergio Moro (PL): 44,5%
Requião Filho (PDT): 31,5%
Sandro Alex (PSD): 20,1%
Luiz França (Missão): 3,2%

Votos válidos no 1º turno:

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Sergio Moro (PL): 44,7%
Requião Filho (PDT): 31,6%
Sandro Alex (PSD): 20,2%
Luiz França (Missão): 3,2%

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