Os números da última pesquisa AtlasIntel para o Senado no Paraná
Levantamento do instituto mediu votos para governo do estado e Senado
A última pesquisa do instituto Atlas antes do 1º turno das eleições 2026, divulgada neste sábado, 3, e mostrou como está a disputa pelo Senado no Paraná. Segundo o levantamento, o
A pesquisa AtlasIntel tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais e para menos, com dados coletados entre 27 de setembro a 2 de outubro, com 1.828 respondentes e confiança de 95%. O protocolo é registrado no TSE sob os números: PR-05944/2026 e BR-08089/2026.
Confira como está a disputa pelo Senado (votos válidos):
Deltan Dallagnol (Novo): 27,0%
Filipe Barros (PL): 23,6%
Gleise (PT): 19,0%
Dr. Rosinha (PT): 15,1%
Alexandre Curi (Republicanos): 8,5%
Cristina Graeml (PSD) 3,7%
Karen Guerreiro (Missão): 2,9%
Governo do estado
O levantamento também mostrou a distância entre Sergio Moro (PL) e Requião Filho (PDT) na disputa pelo governo do Paraná. Segundo o levantamento, Moro tem 44,7% dos votos válidos, enquanto Filho tem 31,6%. Sandro Alex (PSD) aparece com 20,2%, e Luiz França (Missão) tem 3,2%.
Confira a pesquisa:
Intenção de votos no 1º turno:
Sergio Moro (PL): 44,5%
Requião Filho (PDT): 31,5%
Sandro Alex (PSD): 20,1%
Luiz França (Missão): 3,2%
Votos válidos no 1º turno:
Sergio Moro (PL): 44,7%
Requião Filho (PDT): 31,6%
Sandro Alex (PSD): 20,2%
Luiz França (Missão): 3,2%