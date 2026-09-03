Última chance para o Rock in Rio 2026: veja quais dias ainda têm ingressos e quanto custa

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Ainda é possível garantir seu lugar no Rock in Rio 2026! Ingressos estão à venda para os dias 4, 5, 11 e 13 de setembro. Saiba como adquirir suas entradas, os valores para gramado e Comfort Zone, com descontos especiais para clientes Itaú. Confira também os principais nomes confirmados, como Foo Fighters e Elton John. Não perca a chance de fazer parte da festa!

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Quem deixou para decidir na última hora ainda pode comprar ingressos para o Rock in Rio 2026. Às vésperas da abertura dos portões da Cidade do Rock, a venda permanece disponível para quatro dos sete dias do festival: 4, 5, 11 e 13 de setembro. As entradas para 6, 7 e 12 de setembro estão esgotadas.

Os bilhetes devem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. A disponibilidade pode mudar a qualquer momento.

O Rock in Rio será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os principais nomes desta edição estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots.

Quanto custam os ingressos do Rock in Rio?

O ingresso de gramado, que permite uma entrada no festival e acesso aos shows e às atrações da Cidade do Rock, custa R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Clientes que pagarem com cartões de crédito Itaú têm direito ao valor especial de R$ 739,50, correspondente a um desconto de 15%. O benefício não pode ser acumulado com a meia-entrada.

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Também há a categoria Comfort Zone, que inclui acesso ao gramado e a uma área exclusiva próxima ao Palco Mundo. Nessa modalidade, os preços são de R$ 1. 950 para a inteira, R$ 975 para a meia-entrada e R$ 1. 657,50 para clientes Itaú. Todos os ingressos estão sujeitos à disponibilidade no momento da compra.

Cada consumidor pode adquirir até quatro entradas por dia e por CPF, combinando ingressos de gramado e da Comfort Zone. O limite é de uma meia-entrada por setor e por data.

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Venda extra abriu ingressos para datas esgotadas

A organização realizou, no dia 6 de agosto, uma venda extraordinária com entradas remanescentes de transações que não haviam sido concluídas. O lote incluiu ingressos até para dias que já apareciam como esgotados. Segundo a Ticketmaster, aquela foi a última liberação extraordinária anunciada para o público.

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Os ingressos do Rock in Rio 2026 serão totalmente digitais. Depois da compra, o público deverá acessar a entrada pelo aplicativo Quentro. A organização alerta para o risco de fraudes e recomenda que os fãs não comprem bilhetes de desconhecidos nem utilizem plataformas de revenda não autorizadas.