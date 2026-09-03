🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Última chance para o Rock in Rio 2026: veja quais dias ainda têm ingressos e quanto custa

Festival começa nesta sexta-feira, 4, na Cidade do Rock

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h17
Pessoas diversas em um festival de música, com o letreiro vermelho Rock in Rio e uma estrutura de globo terrestre com uma guitarra branca ao fundo. Algumas pessoas levantam os braços, uma delas com um copo, e outras fazem o sinal de chifre com as mãos, expressando alegria e animação. O céu está claro, indicando um dia ensolarado
Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
Continua após publicidade
Última chance para o Rock in Rio 2026: veja quais dias ainda têm ingressos e quanto custa Priorizar nos meus resultados Google

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode comprar ingressos para o Rock in Rio 2026. Às vésperas da abertura dos portões da Cidade do Rock, a venda permanece disponível para quatro dos sete dias do festival: 4, 5, 11 e 13 de setembro. As entradas para 6, 7 e 12 de setembro estão esgotadas.

Os bilhetes devem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. A disponibilidade pode mudar a qualquer momento.

O Rock in Rio será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os principais nomes desta edição estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots.

Siga

Quanto custam os ingressos do Rock in Rio?

O ingresso de gramado, que permite uma entrada no festival e acesso aos shows e às atrações da Cidade do Rock, custa R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Clientes que pagarem com cartões de crédito Itaú têm direito ao valor especial de R$ 739,50, correspondente a um desconto de 15%. O benefício não pode ser acumulado com a meia-entrada.

Continua após a publicidade

Também há a categoria Comfort Zone, que inclui acesso ao gramado e a uma área exclusiva próxima ao Palco Mundo. Nessa modalidade, os preços são de R$ 1. 950 para a inteira, R$ 975 para a meia-entrada e R$ 1. 657,50 para clientes Itaú. Todos os ingressos estão sujeitos à disponibilidade no momento da compra.

Cada consumidor pode adquirir até quatro entradas por dia e por CPF, combinando ingressos de gramado e da Comfort Zone. O limite é de uma meia-entrada por setor e por data.

Continua após a publicidade

As 10 maiores bilheterias da história do cinema

Venda extra abriu ingressos para datas esgotadas

A organização realizou, no dia 6 de agosto, uma venda extraordinária com entradas remanescentes de transações que não haviam sido concluídas. O lote incluiu ingressos até para dias que já apareciam como esgotados. Segundo a Ticketmaster, aquela foi a última liberação extraordinária anunciada para o público.

Continua após a publicidade

Os ingressos do Rock in Rio 2026 serão totalmente digitais. Depois da compra, o público deverá acessar a entrada pelo aplicativo Quentro. A organização alerta para o risco de fraudes e recomenda que os fãs não comprem bilhetes de desconhecidos nem utilizem plataformas de revenda não autorizadas.

Publicidade
TAGS:
Música
Rock in Rio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).