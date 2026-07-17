Ulisses perde dinheiro: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 17
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 52 – sexta-feira, 17
Lyris e Nancy aceitam ajudar Adriana. Lyris incentiva Adriana a contar a Pedro sobre o motivo que a levou a se afastar do advogado. Nicolau percebe que Brigitte está fantasiando ao dizer que César está interessado nela. Ademir convence Pilar de não registrar uma queixa-crime contra Adriana. Dora tranquiliza Otoniel e diz que nunca acreditou que Adriana tenha matado Arthur. Ulisses perde dinheiro no jogo. Joel reclama com Nancy e Mirtes que Andréa está indo ao restaurante para pedir dinheiro. Elisa ouve uma conversa entre Adriana e Lyris sobre Ademir.