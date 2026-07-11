Ulisses pede ajuda: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 47 – sábado, 11
Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer à palestra de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel se nega a conversar com Brigitte e sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.