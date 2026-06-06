Ulisses mente: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 6
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 18 – sábado, 6
Ademir tenta convencer Pedro a desistir do processo de Adriana. Adriana convence Otoniel a ficar com o quarto de Arthur. Diná avisa a Pilar que Adriana foi para a joalheria. Tom pede desculpas a Elenice. Pilar vai até a joalheria e acusa Adriana de ter matado Arthur. Ulisses se sente culpado. Diante da insistência de Fábia, Ulisses mente para a esposa sobre seu paradeiro e diz que está se tratando com um psicólogo. Pedro prepara Adriana para o novo depoimento na delegacia, como suspeita. Adriana avisa ao delegado que está pronta para responder suas perguntas.