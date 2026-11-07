Ulisses implora para Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 07/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 148 – dia 07, sábado
Diná escuta a conversa entre Pilar e Tom. André, Pedro e Adriana descobrem que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar dinheiro da joalheria. Brigitte não aceita a mesada dos irmãos e deixa claro que lutará pelo dinheiro que foi deixado por seu pai. Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode ser preso. Mau Mau afirma a Otoniel que não vai se afastar de Fernando. Ulisses revela a Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Para não prejudicar Felipe, Ulisses implora para Adriana não denunciar sua fraude.