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Cultura

Ulisses implora para Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 07/11

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos longos, com expressão séria, vestindo jaqueta vermelha e blusa branca, em pé numa rua movimentada de cidade com prédios ao fundo
Leticia Colin como Adriana em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Ulisses implora para Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 07/11 Priorize VEJA no Google

Capítulo 148 – dia 07, sábado

Diná escuta a conversa entre Pilar e Tom. André, Pedro e Adriana descobrem que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar dinheiro da joalheria. Brigitte não aceita a mesada dos irmãos e deixa claro que lutará pelo dinheiro que foi deixado por seu pai. Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode ser preso. Mau Mau afirma a Otoniel que não vai se afastar de Fernando. Ulisses revela a Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Para não prejudicar Felipe, Ulisses implora para Adriana não denunciar sua fraude.

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Resumo de novela
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