U2 troca estádios por escola para celebrar cinquenta anos
Banda se apresentou para mil alunos e funcionários na Mount Temple Comprehensive, onde foi formada
Em setembro de 1976, Larry Mullen Jr. pregou um bilhete no mural da Mount Temple Comprehensive School, em Dublin, onde estudava: “Baterista procura músicos para formar banda”. No dia 25 daquele mês, sete garotos se reuniram na cozinha da casa dele para o primeiro ensaio. Dois anos depois, quatro deles seguiam juntos, já com o nome de U2.
Foi no refeitório da Mount Temple que eles se apresentaram ao público pela primeira vez, no fim de 1976, sob o nome de Feedback. Depois viraram The Hype, até a saída do guitarrista Dik Evans, em março de 1978, quando adotaram o nome definitivo. No ano seguinte, lançaram o primeiro EP, Three, que fez sucesso nas rádios da Irlanda antes do estouro mundial.
Nesta sexta-feira, 25, exatamente cinquenta anos depois do primeiro ensaio, a banda de Bono voltou à escola para um show gratuito no pátio, para mil alunos e funcionários. A banda tocou Out of Control, faixa do primeiro EP, ao lado de sucessos como Beautiful Day e Vertigo. Em One, foi acompanhada por 32 músicos de cordas, cada um representando um condado da ilha da Irlanda.
As cinco décadas trouxe algumas mudanças para a banda. “Acho que o som estava melhor desta vez, essa é a minha impressão, e eu estava mais afinado”, brincou The Edge em entrevista à RTÉ, emissora pública irlandesa. Bono disse não saber se o U2 faria sucesso com a nova geração da escola. “Mas eles não podem pedir o dinheiro de volta. Foi de graça.”
A apresentação também marcou a estreia ao vivo de Silencio, single do novo álbum, Carnaval De Luz, que chega às plataformas em 13 de novembro.
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