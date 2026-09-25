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Cultura

U2 troca estádios por escola para celebrar cinquenta anos

Banda se apresentou para mil alunos e funcionários na Mount Temple Comprehensive, onde foi formada

Por Lucas Almeida 25 set 2026, 17h29 | Atualizado em 25 set 2026, 19h28
Bono, vocalista do U2, canta em um microfone com a boca aberta e um sorriso, usando óculos de sol amarelos e jaqueta preta. Ao fundo, jovens tocam violinos e um guitarrista com uma guitarra vermelha.
U2 (Rich Fury/Divulgação)
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U2 troca estádios por escola para celebrar cinquenta anos Priorizar nos meus resultados Google

Em setembro de 1976, Larry Mullen Jr. pregou um bilhete no mural da Mount Temple Comprehensive School, em Dublin, onde estudava: “Baterista procura músicos para formar banda”. No dia 25 daquele mês, sete garotos se reuniram na cozinha da casa dele para o primeiro ensaio. Dois anos depois, quatro deles seguiam juntos, já com o nome de U2.

Foi no refeitório da Mount Temple que eles se apresentaram ao público pela primeira vez, no fim de 1976, sob o nome de Feedback. Depois viraram The Hype, até a saída do guitarrista Dik Evans, em março de 1978, quando adotaram o nome definitivo. No ano seguinte, lançaram o primeiro EP, Three, que fez sucesso nas rádios da Irlanda antes do estouro mundial.

Banda de rock tocando em palco externo, com vocalista de jaqueta preta e calça roxa cantando no microfone, guitarrista de camiseta branca e outro de jaqueta preta, baterista de camisa vermelha. Um grupo de jovens assiste ao fundo, e uma placa com GYMN aparece na parede.
U2 na escola Mount Temple em 1977 (Reprodução/Divulgação)

Nesta sexta-feira, 25, exatamente cinquenta anos depois do primeiro ensaio, a banda de Bono voltou à escola para um show gratuito no pátio, para mil alunos e funcionários. A banda tocou Out of Control, faixa do primeiro EP, ao lado de sucessos como Beautiful Day e Vertigo. Em One, foi acompanhada por 32 músicos de cordas, cada um representando um condado da ilha da Irlanda.

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As cinco décadas trouxe algumas mudanças para a banda. “Acho que o som estava melhor desta vez, essa é a minha impressão, e eu estava mais afinado”, brincou The Edge em entrevista à RTÉ, emissora pública irlandesa. Bono disse não saber se o U2 faria sucesso com a nova geração da escola. “Mas eles não podem pedir o dinheiro de volta. Foi de graça.”

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A apresentação também marcou a estreia ao vivo de Silencio, single do novo álbum, Carnaval De Luz, que chega às plataformas em 13 de novembro.

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TAGS:
Bono Vox
O Som e a Fúria
Rock
U2
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