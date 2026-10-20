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Cultura

U2 faz show no intervalo de jogo da NFL; veja como assistir no Brasil

Apresentação será transmitida pela Netflix na quarta-feira, 25 de novembro

Por Lucas Almeida 20 out 2026, 13h45
Quatro homens adultos posam ao ar livre, com o mar e montanhas ao fundo. O segundo da esquerda, Bono, sorri com óculos redondos vermelhos e camisa roxa. O terceiro, com chapéu de cowboy e óculos escuros, tem o braço de Bono sobre seu ombro. Todos vestem blazers escuros, sob um céu azul com nuvens esparsas
A banda U2 (Michael Schwartz/Divulgação)
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O U2 se apresentará no intervalo do jogo da NFL entre Green Bay Packers e Los Angeles Rams, na quarta-feira, 25 de novembro, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. A partida e o show serão transmitidos ao vivo pela Netflix. A performance fará parte das comemorações de 50 anos da banda irlandesa.

Para assistir no Brasil, basta ter uma assinatura ativa da Netflix: o jogo está incluído em todos os planos. A transmissão começa às 20h (horário de Brasília) e o pontapé inicial está marcado para as 22h. O intervalo deve ficar por volta das 23h.

A apresentação chegará duas semanas depois do lançamento de Carnaval de Luz, primeiro álbum de inéditas do grupo em nove anos, previsto para 13 de novembro. O disco tem doze faixas e fecha com Torn, dueto de Bono com Dolly Parton, a última gravação da cantora.

Em março de 2027, a turnê do álbum passa por São Paulo, com shows nos dias 10 e 12 no MorumBIS. Será a primeira vez da banda no país em dez anos. Os ingressos custam entre 345 reais e 3 mil reais, e a venda geral começa nesta quinta-feira, 22, pela Ticketmaster.

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Não será a estreia do U2 no intervalo de um jogo da NFL. Em 2002, a banda se apresentou no Super Bowl, em Nova Orleans, poucos meses depois dos ataques de 11 de Setembro, com uma projeção dos nomes das vítimas no telão.

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