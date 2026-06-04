A TV Cultura publicou uma nota de repúdio contra a disseminação de imagens falsas feitas por Inteligência Artificial que estão se proliferando no X, antigo Twitter. As fotos fakes parecem vídeos que mostram supostos convidados do Roda Viva, programa de entrevistas apresentado por Ernesto Paglia, discutindo de forma acalorada. Entretanto, quando se clica para reproduzir o tal vídeo, o usuário é direcionado para links suspeitos chamados de “phishing”, um golpe virtual usado por criminosos para roubar informações, senhas e até dados bancários.

“A Fundação Padre Anchieta tem acompanhado com rigor os casos de manipulação e uso indevido de seus conteúdos e marcas em plataformas digitais para a disseminação de informações falsas. A instituição não aprova a utilização e a alteração de suas propriedades intelectuais, por meio de Inteligência Artificial, para a criação deliberada de conteúdo enganoso e a exposição inapropriada de seus jornalistas, apresentadores e colaboradores.”, diz a nota.

“À medida que toma conhecimento desses casos, a Fundação adota as providências cabíveis, notificando as empresas responsáveis pelas plataformas de redes sociais e todo conteúdo relacionado ao ambiente digital. Tais notificações são imediatamente expedidas quando identificado o uso irregular de marcas da TV Cultura ou a associação não autorizada de material da emissora a publicações inverídicas. Caso as providências solicitadas não sejam adotadas, a Fundação utilizará as medidas juridicamente pertinentes, mais gravosas, para proteção de sua imagem institucional, de suas produções e das propriedades da emissora.”, completa o comunicado.

No X, alguns usuários já tinham notado as publicações que surgem nas timelines aleatórias por meio de conteúdo patrocinado, que faz o conteúdo chegar a mais pessoas.

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A Fundação Padre Anchieta tem acompanhado com rigor os casos de manipulação e uso indevido de seus conteúdos e marcas em plataformas digitais para a disseminação de informações falsas. A instituição não aprova a utilização e a alteração de suas propriedades intelectuais, por… pic.twitter.com/OTwsVfVTYf — TV Cultura (@tvcultura) June 4, 2026

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