TV Cultura homenageia Zuenir Ventura com reexibição de ‘Roda Viva’

A TV Cultura prestará homenagem ao escritor e jornalista Zuenir Ventura, morto nesta terça-feira, 22, aos 95 anos, com a exibição de sua participação no Roda Viva, a partir de 0h30.

Na entrevista, gravada em 2018, Zuenir Ventura falou sobre sua carreira e a republicação do livro 1968 – O Ano Que Não Terminou. Na ocasião, a obra marcava trinta anos de sua primeira publicação e cinquenta anos dos acontecimentos retratados.

Apresentado por Ricardo Lessa, o programa teve na bancada de entrevistadores Ricardo Kotscho, escritor e jornalista; Robinson Borges, editor do Caderno EU, do jornal Valor Econômico; Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo; Sílvia Nascimento, jornalista do portal Mundo Negro; e Paulo Werneck, ex-curador da Festa Literária Internacional de Paraty e editor da Revista 451, especializada em livros. O programa também contou com a participação do cartunista Paulo Caruso.

A morte de Zuenir Ventura

Zuenir Ventura morreu nesta terça-feira, 22, aos 95 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela família e pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

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Formado nas redações da imprensa tradicional, o Mestre Zu, como era conhecido pelos colegas, rompeu as fronteiras entre jornalismo e literatura e se tornou um dos grandes escritores do país, com uma narrativa marcada por lutas sociais, envolvente e afetuosa, sem abrir mão do rigor da apuração.

Seu livro mais conhecido, 1968: O Ano que Não Terminou, lançado em 1989, reconstrói um ano marcado pela repressão da ditadura militar, pelas transformações culturais e pela mobilização estudantil. Para isso, combinou pesquisa histórica, entrevistas e as próprias memórias. A obra vendeu mais de 400 mil exemplares e inspirou a minissérie Anos Rebeldes, da TV Globo.