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Cultura

Túlio Gadêlha rebate provocações após foto de Fátima e Bonner: ‘Essa é a minha família’

Deputado disse que concorrentes tentam explorá-lo politicamente e afirmou que prefere “a união, a amizade e a felicidade” à divisão

Por Ana Rita Fernandes 14 set 2026, 14h12 | Atualizado em 14 set 2026, 14h22
Fátima Bernardes, com blusa verde-água de ombros vazados, e William Bonner, de camisa azul-marinho e barba grisalha, sentados em um estúdio de podcast com microfones à frente
Fátima Bernardes e William Bonner no Cá Entre Nós, programa da jornalista no YouTube (Reprodução/Youtube)
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O deputado Túlio Gadêlha (PSD) se manifestou sobre a repercussão da participação de William Bonner no videocast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes e pela filha do ex-casal Beatriz Bonemer. O jornalista foi convidado para o primeiro episódio da segunda temporada do programa, no qual falou sobre aspectos da vida pessoal e da trajetória profissional.

Fátima e Bonner foram casados por mais de 20 anos e são pais de Beatriz, Laura e Vinícius. A presença do jornalista no programa acabou sendo alvo de comentários direcionados a Gadêlha, namorado de Fátima desde 2017, e que atualmente disputa uma vaga no Senado. Segundo o deputado, adversários políticos passaram a compartilhar e enviar uma foto em que Fátima aparece ao lado de Bonner como forma de provocação durante a campanha. Em resposta, ele afirmou que não vê problema na relação entre os dois.

“Para meus adversários, informo: essa é a minha família. Se não conhecem, apresento para vocês: Fátima, minha mulher; Bê, minha enteada; William, o pai da minha enteada”, escreveu no X. Gadêlha também fez questão de elogiar o novo episódio e disse que acompanha a atração mesmo durante a rotina eleitoral. “William, parabéns pelo programa! Estou assistindo em partes, enquanto faço minha campanha pro Senado”, afirmou.

O deputado ainda ressaltou que a foto utilizada pelos adversários foi feita durante a gravação e que existem outros registros da família em diferentes momentos. Para ele, a convivência entre os três não deveria ser vista como motivo de conflito. “Tem gente que escolhe a divisão e o sofrimento. Eu escolho a união, a amizade e a felicidade”, declarou.

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Ao final da publicação, Gadêlha falou sobre a maneira como enxerga os laços afetivos e destacou que considera família também aquela formada por escolhas e vínculos. “Essa é a que escolhi. Não compartilhamos o mesmo sangue, mas compartilhamos momentos incríveis, e compartilharemos muitos outros”, escreveu.

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